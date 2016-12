Nürnberger klagt: CDU statt CSU wählen können

WIESBADEN - Weil er als Bayer statt der CSU lieber die CDU wählen können will, hat ein Nürnberger Rechtsanwalt vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden Klage eingereicht. Die Verhandlung heute dürfte aber nur ein kleiner Zwischenschritt sein.

Ein Nürnberger will die CDU wählen können und klagt. Foto: dpa



Weil er als Bayer statt der CSU lieber die CDU wählen können will, hat ein Nürnberger Rechtsanwalt vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden Klage eingereicht. Rainer Roth sieht den in Wiesbaden ansässigen Bundeswahlleiter als verantwortlich dafür an, dass er bei der kommenden Bundestagswahl für die CSU, nicht aber für deren Schwesterpartei CDU stimmen kann. Dies verletze das Recht auf freie Wahl. Über den Fall verhandelt das Verwaltungsgericht am Freitag (10 Uhr).

Der als Anwalt tätige Roth sagte, er rechne wegen Streitigkeiten über das Verfahren nur mit einer kurzen Verhandlung. Er will die Sache schlussendlich dem Bundesverfassungsgericht vorlegen.

