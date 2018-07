Ohne Klimaanlage: Passagiere stecken Stunden in ICE fest

VERDEN - Die Hitzewelle hat Deutschland fest im Griff, die Temperaturen übersteigen die 30 Grad Marke. In Niedersachsen mussten Bahn-Fahrgäste nun in der Hitze ausharren, denn die Klimaanlage im ICE fiel aus, nachdem dieser einen Not-Halt einlegen musste.

Wegen eines umgestürzten Baumes mussten Hunderte Reisende rund zwei Stunden in einem ICE auf freier Strecke in Niedersachsen ausharren. Die Klimaanlage fiel aus - die Türen des Zuges wurden dann geöffnet, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag sagte. Einige Fahrgäste seien ausgestiegen.

Der Baum war am späten Mittwochnachmittag zwischen Verden und Rotenburg/Wümme während eines Unwetters auf die Oberleitung gestürzt. Nach Angaben des Bundespolizei-Sprechers seien die Reisenden sehr schnell mit Getränken versorgt worden. Von gesundheitlichen Beeinträchtigungen sei nichts bekannt. Nach zwei Stunden wurde der Zug mit einer Diesellok zurück nach Rotenburg gezogen.

dpa