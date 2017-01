Örtchen bei Reutlingen von brauner Brühe überschwemmt

Biogasanlage ist seit 2007 illegal - Staatsanwaltschaft ermittelt

ENGSTINGEN - In Engstingen läuft eine braune Brühe durch die Straßen und in einen Fluss. Jetzt ermitteln die Behörden. Die Biogasanlage, aus der die Schadstoffe kamen, wurde illegal betrieben.

Die braune, von Schadstoffen belastete, Brühe setzte in Engstingen ganze Gebäude, Keller und Straßen unter Wasser. Ralf Schroll von der Südwest Presse betrachtet den Schaden. Foto: dpa



Aus dem defekten Gärbehälter einer Biogasanlage in Engstingen sind rund 1,5 Millionen Liter Schadstoffe ausgelaufen - und nicht 300, wie zunächst angenommen. Das teilte der Landkreis Reutlingen am Donnerstag unter Berufung auf Daten des Anlagenbetreibers mit. Untersuchungen zufolge handelte es sich nicht um Gülle, wie zunächst vermutet, sondern um Lebensmittelreste, die in die Anlage zur Vergärung kamen. Die seit 2007 laufende Anlage habe nach Umbauten keine Betriebsgenehmigung mehr gehabt und sei daher illegal betrieben worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Nach Angaben des Landkreises haben Wasserproben bisher keine Gefahr für die Trinkwasserversorgung der Anwohner ergeben. Dies könne sich jedoch wegen der Fließgeschwindigkeit des Wassers in den nächsten zwei bis drei Tagen ändern. Für den Notfall seien Schutzmaßnahmen vorbereitet, sagte eine Sprecherin der Behörde.

Keller, Gebäude und Straßen geflutet

Die Polizei vermutet nach eigenen Angaben, dass ungeklärtes Abwasser über die Kanalisation in einen nahegelegenen Fluss gelangt ist. Ob es dort Schäden gab, ist noch unklar. Im angrenzenden Landkreis Sigmaringen seien in dem Fluss bereits fünf tote Fische entdeckt worden. Ob dies mit dem Unglück zusammenhänge, werde geprüft.

Die Lebensmittelreste hatten am Mittwoch mehrere Keller, Gebäude, Straßen sowie Felder und Wiesen geflutet. Mit Hilfe von Landwirten pumpten rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr vollgelaufene Keller aus, wie die Polizei am Mittwoch mitgeteilt hatte. Im Untergeschoss einer Gaststätte stand die braune Brühe zwei Meter hoch. Verletzt wurde niemand. Wer für den Schaden aufkomme, ist noch unklar.

Ein Angestellter der Biogasanlage hatte am Mittwochmorgen ein Leck in einem Gärbehälter der Anlage bemerkt. Die Höhe des entstandenen Schadens sowie der Ursprung des Lecks sind bislang unklar.

dpa