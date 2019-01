Ostfrankreich: Militärflugzeug von Radar verschwunden

Zwei Menschen sollen an Bord der französischen Maschine sein - vor 1 Stunde

BESANÇON - Das Flugzeug verschwand am Mittwochvormittag, als es über das Jura-Gebirge flog. Schnee und schlechte Sicht erschweren die Suche nach der Militärmaschine.

Ein französisches Militärflugzeug ist in Ostfrankreich vom Radar verschwunden. Derzeit werde nach dem Kampfflugzeug mit zwei Sitzen im Jura-Gebirge nahe der Grenze zur Schweiz gesucht, bestätigte die zuständige Präfektur am Mittwoch. Wegen Schnee und schlechter Sicht gestalte sich die Suche allerdings schwierig. Das Flugzeug ist Berichten zufolge am späten Vormittag vom Radar verschwunden. Die französische Armee bestätigte, dass zwei Menschen an Bord des Flugzeugs waren.

dpa