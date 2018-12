Ostthüringen: Wolf auf A9 überfahren und getötet

Ein Autofahrer hielt das Tier zunächst für einen Hund - vor 1 Stunde

BAD KLOSTERLAUSNITZ - An Samstagabend wurde auf der A9 in Ostthüringen bei Bad Klosterlausnitz ein Wolf überfahren. Ein Autofahrer hatte das Tier am Fahrbahnrand entdeckt und zuerst für einen Hund gehalten.

Ein Autofahrer hatte am Samstagabend neben der A9 in Ostthüringen diesen toten Wolf entdeckt. Das Tier wurde von einem Auto angefahren. © Thüringer Polizei



Das tote Tier lag am Fahrbahnrand der Autobahn 9 Richtung Berlin kurz nach der Anschlussstelle Bad Klosterlausnitz. Ein Autofahrer ging zunächst von einem toten Hund aus und meldete den Fall der Polizei. Mittlerweile haben Mitarbeiter der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie aber bestätigt, dass es sich um einen Wolf handeln muss.

Der Kadaver soll nun untersucht werden, um weitere Details über ihn herauszubekommen. Der Autofahrer, der mit dem Wolf zusammengestoßen war, hatte sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet. Die Ermittler konnten jedoch später ein polnisches Kennzeichen in der Nähe des Unfallortes auffinden.

2018 wurden in Thüringen immer wieder angebliche Wölfe gesichtet. Die in Deutschland streng geschützten Tiere können auf Wanderschaft weite Strecken zurücklegen. In Thüringen ist bislang nur eine Wölfin mit festem Revier auf dem Truppenübungsplatz im etwa 100 Kilometer von Bad Klosterlausnitz entfernten Ohrdruf bekannt. Diese zeugte 2017 mit einem Haushund sechs Mischlinge.

