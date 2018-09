Passagier über Bord: Daniel Küblböck auf Schiff vermisst

HAMBURG - Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wird der Ex-DSDS-Star Daniel Küblböck aktuell auf einem Kreuzfahrtschiff vermisst. Die Reederei bestätigt: Bereits heute Morgen ging dort ein Passagier über Bord. Rettungsmaßnahmen laufen.

Bekannt wurde Daniel Küblböck durch seine schrägen Auftritte in der "Casting-Show Deutschland sucht den Superstar". Foto: PR



Das Schiff, so berichtet es die Bild-Zeitung, fuhr von Hamburg nach New York. Kurz vor Neufundland (Kanada) soll ein Passagier gegen 6 Uhr Ortszeit über Bord gegangen sein. Die Reederei bestätigt das auf Bild-Anfrage. "Ein Kabinencheck wurde durchgeführt, der bestätigte, dass ein männlicher Gast, Daniel Küblböck, vermisst wird", heißt es in einem Statement von Aida Cruises. Ob es sich dabei um den Ex-DSDS-Star handelt, oder aber um eine Person, die den gleichen Namen trägt, ist noch nicht geklärt. Es gebe jedoch Grund zu dieser Annahme, sagte ein Sprecher der Reederei der Deutschen Presse-Agentur.

Auf diesem Schiff, der "Aidaluna", soll Daniel Küblböck verschwunden sein. Foto: Carsten Rehder/dpa



"Das Schiff wurde vorsorglich gestoppt und zur Stelle zurückgefahren, wo der Vorfall angenommen wurde", heißt es in dem Aida-Statement weiter. An Bord habe es auch Lautsprecherdurchsagen gegeben, dass eine Person vermisst wird. Aktuell laufen umfangreiche Suchmaßnahmen mit Helikoptern, auch die kanadische Küstenwache ist involviert.

Bekannt wurde Daniel Küblböck 2002 durch seine schrägen Auftritte in der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar", wo er den dritten Platz belegte. Später feierte er an der Seite von Dieter Bohlen Erfolge, unter anderem mit der Single "Drive Me Crazy". Mittlerweile ist der 33-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Daniel Kaiser-Küblböck heißt, auch als Schauspieler aktiv.

Anmerkung der Redaktion: Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, außer sie erfahren durch die gegebenen Umstände besondere Aufmerksamkeit. Der Grund für unsere Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Suizide. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie 24 Stunden am Tag Hilfe und Beratung. Alternativ könne Sie sich auch an den Krisendienst Mittelfranken unter der Tel.-Nr. 0911 4248550 wenden. Durch die Möglichkeit von Hausbesuchen in ganz Mittelfranken und durch persönliche Gespräche (ohne Wartezeit und Terminvergaben) ergänzt der Krisendienst das Angebot der Telefonseelsorge.

