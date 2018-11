Passauer Schüler tot: Verfahren gegen einen Angeklagten eingestellt

Bayern, Passau: Die Angeklagten sitzen neben ihren Verteidigern im Verhandlungssaal im Landgericht. Einige Monate nach dem Tod eines Schülers bei einer Schlägerei in Passau müssen sich mehrere Tatverdächtige vor Gericht verantworten. Die Männer im Alter zwischen 15 und 25 Jahren waren Mitte April an dem Geschehen in der Innenstadt beteiligt. © Armin Weigel/dpa