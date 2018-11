Pasta-Streit eskaliert: Veganerin bedroht Mutter wegen Fleischsoße

48-Jährige wollte ihrer Mutter in den Bauch stechen - vor 56 Minuten

MODENA - Eine 48-jährige Veganerin bedrohte ihre Mutter vor zwei Jahren mit einem Messer aufgrund ihrer traditionellen Kochart mit Fleisch. Der Konflikt landete letztlich vor Gericht und fand nun sein Urteil.

In der italienischen Stadt Modena brachte allein der Geruch des italienischen Gerichts Ragù eine Veganerin zum ausrasten. Vor zwei Jahren bedrohte sie ihre Mutter mit einem Messer, als diese die fleischlastige Soße zubereitete - nun entschied ein Gericht, da eine friedliche Schlichtung des Konflikts nicht möglich war.

Die 48-Jährige soll seit Jahren nicht mehr in den Kontakt mit Fleisch gekommen sein, weswegen sie das Zubereiten der Spezialität aus Schinken, Hackfleisch und Hühnerleber in den Wahnsinn trieb. Die Mutter jedoch weigerte sich, mit dem Kochen aufzuhören, woraufhin sie dieser in den Bauch stechen wollte und sie bedrohte: "Wenn du nicht sofort aufhörst, bringe ich dich dazu. Hör auf, Ragù zu machen, oder ich steche dir in den Bauch", sagte sie laut der Zivilklage der Mutter, wie The Telegraph berichtet.

Die Richterin schloss die Rechtsprechung zugunsten der Mutter ab und ordnete eine Geldstrafe in Höhe von 400 Euro an sowie eine Entschädigung an die Mutter in Höhe von 500 Euro.

Bilderstrecke zum Thema Umfrage: Vegan essen oder lieber doch nicht? Ein Leben ohne tierische Produkte wird für immer mehr Menschen zu einer ernstzunehmenden Alternative. Das bedeutet aber nicht nur den Verzicht auf Fleisch und Fisch, sondern auch auf Joghurt, Käse und Kleidung aus Leder. Wir haben in der Nürnberger Innenstadt nachgefragt, was die Passanten zu einer veganen Lebensweise sagen.



mt