PC-Frust: Mann rastet aus, Frau ruft Polizei

Einarbeitung in Tabellenkalkulations-Programm verursachte Wutanfall - vor 19 Minuten

NEURIED - Weil ein Badener am Computer verzweifelte, als er sich mit einem neuen Computerprogramm vertraut machen wollte, geriet er so in Rage, dass seine Frau die Polizei verständigte. Diese fand den Mann wenig später vor seinem Haus.

Ein Computerprogramm hat einen Mann in Baden-Württemberg derart in Rage gebracht, dass seine Ehefrau die Polizei gerufen hat. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte sich der Mann am Montag in Neuried wegen einer beruflichen Umschulung in ein Programm zur Tabellenkalkulation eingearbeitet.

Das brachte ihn jedoch so sehr zur Verzweiflung, dass er einen Wutanfall bekam. Seine Ehefrau bekam es mit der Angst zu tun und rief die Polizei. Als die Ermittler kamen, fanden sie den Mann jedoch rauchend vor der Haustür – er hatte sich von alleine beruhigt. Ob das digitale Problem gelöst werden konnte, blieb jedoch unklar.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

dpa