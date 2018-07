Polizistin in Thüringen bei Einsatz vom Blitz getötet

SONNEBERG - Sie wollte nur einen Haftbefehl vollstrecken - und bezahlte es mit ihrem Leben: Eine 24-jährige Polizistin aus Thüringen wurde bei einem Einsatz vom Blitz getroffen. Zwei Wochen kämpften Ärzte um ihr Leben - nun ist sie verstorben.

Sie lag zwei Wochen lang im Krankenhaus, ehe sie ihren Verletzungen erlag: Eine Polizistin war zunächst im thüringischen Sonneberg vom Blitz getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. Vor zwei Wochen war die 24-Jährige zusammen mit ihrem Kollegen zu Fuß unterwegs, um einen Haftbefehl zu vollstrecken.

Die beiden Beamten hatten sich am Abend unter einer Baumgruppe befunden, als ein Blitz einschlug und die junge Frau traf. Ein Zeuge informierte den Rettungsdienst. Ein Hubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus in Sonneberg, von dort wurde sie in eine Klinik nach Bayern verlegt.

Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales gab jetzt am Freitag bekannt, dass die junge Frau ihren Verletzungen erlegen ist und im Krankenhaus verstarb.

