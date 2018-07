Potentiell krebserregend: Blutdrucksenker vor Rückruf

NÜRNBERG - Zahlreiche Blutdrucksenkende Mittel müssen zurückgerufen werden, weil sie mit einem potenziell krebserregenden Nitrosamin verunreinigt sind. Betroffen sind Präparate von derzeit 16 Firmen, die den Wirkstoff Valsartan enthalten.

Krebserregende Substanz "Nitrosodimethylamin": Akute Gesundheitsgefahr für betroffene Patienten. Foto: oh



Auch in zahlreichen anderen europäischen Ländern sowie in den USA und Kanada gibt es Rückrufe. Alle diese Hersteller haben die Substanz von dem chinesischen Produzenten Zhejiang Huahai Pharmazeutical bezogen. Dort wurde, so der Fachinformationsdienst Arznei-telegramm, bereits im Jahr 2012 der Herstellungsprozess umgestellt; durch das neue Verfahren entstand offenbar die Substanz Nitrosodimethylamin (NDMA).

Im Tierversuch ist nachgewiesen, dass diese Substanz bereits in vergleichsweise niedriger Konzentration Krebs auslösen kann. Obwohl diese Konzentration von NDMA in den einzelnen Mitteln noch nicht ermittelt wurde, soll keine akute Gesundheitsgefahr für betroffene Patienten bestehen, so Experten wie der Pharmakologe Professor Fritz Sörgel, Leiter des Heroldsberger Institutes für Biomedizinische und Pharmazeutische Forschung. Nitrosamine sind auch in manchen Lebensmitteln wie gepökeltem Fleisch oder auch in Trinkwasser enthalten.

Hunderttausende mit verunreinigten Medikamenten behandelt

In der Bundesrepublik nehmen nach Schätzungen etwa eine Million Menschen Präparate mit Valsartan; mehrere Hunderttausend dürften seit Jahren mit verunreinigten Medikamenten behandelt worden sein. Allein im vergangenen Jahr wurden rund neun Millionen Packungen mit Valsartan-haltigen Arzneimitteln verordnet, so das Bundesgesundheitsministerium.

Allen betroffenen Patienten rät das Bonner Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, sich von ihrem Arzt ein anderes, korrekt hergestelltes Präparat verschreiben zu lassen. Keinesfalls aber sollten sie das Medikament in Eigenregie und abrupt absetzten, warnt Fritz Sörgel, da dann das Risiko eines Schlaganfalles steigen kann.

