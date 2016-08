"Promi Big Brother": NDW-Star Joachim Witt macht mit

Sendezeiten, Kandidaten, Moderatoren: Alles Wissenswerte zum TV-Container - vor 1 Stunde

KÖLN - Die vierte Staffel "Promi Big Brother" startet am 2. September auf Sat 1. Den ersten Kandidaten für den TV-Container hat Sat 1 bestätigt. Sänger Joachim Witt.

Die Verantwortlichen machen es spannend. Welche zwölf Kandidaten am Freitag, 2. September, ins Big-Brother-Haus einziehen, verrät der Privatsender erst kurz vor dem Start.

Jetzt steht der erste Teilnehmer fest: Joachim Witt macht mit. Der heute 67-Jährige brachte einst die Musikszene mit seinem Hit "Der goldene Reiter" durcheinander. Jetzt soll der ehemalige Star der "Neuen Deutschen Welle" den TV-Container aufmischen. Auf der Internetseite von Sat 1 ist ein Video über den Sänger zu sehen, indem er erklärt, warum er bei Big Brother mitmacht. Er wolle der Welt zeigen, dass er mehr kann, als nur seinen großen Hit zu singen. Die größte Herausforderung im Container werde für ihn sein, mit mehreren Menschen in einem Raum zu schlafen, ist sich Witt sicher.

Über die weiteren Kandidaten darf weiter spekuliert werden: Zum Beispiel über Tatjana Gsell. Die Bild will erfahren haben, dass die 45-Jährige als Ersatzkandidatin parat steht. Die Witwe des vor 13 Jahren verstorbenen Nürnberger Chirurgen Franz Gsell sollte schon einmal ins RTL-Dschungelcamp, sagte aber kurzfristig ab.

