"Durch Deutschland muss ein Ruck gehen": Mit diesem Satz bleibt der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog in Erinnerung. 1997 fasste er so in einer Rede seine Kritik an der Erstarrung in der Gesellschaft zusammen. In seiner Zeit als Staatsoberhaupt von 1994 bis 1999 sah sich Herzog vor allem der "Wahrheit und Klarheit" verpflichtet. Vor seiner Amtszeit war der Richter sieben Jahre lang Präsident des Bundesverfasssungsgerichts. Herzog starb im Alter von 82 Jahren. © A3576/_Maurizio Gambarini