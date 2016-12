Bei einer Reihe von Explosionen auf einem Markt für Pyrotechnik in Mexiko sind zahlreiche Menschen getötet und verletzt worden. Mindestens 31 Menschen seien bei dem Unglück in der Ortschaft Tultepec im Bundesstaat México ums Leben gekommen, sagte der Stabschef der Provinzregierung, José Manzur, am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit). Rund 70 weitere Menschen wurden verletzt.