Stenografie war einmal eine geniale Erfindung. Im Grunde beherrschten sie alle, die bei Reden, Vorträgen und beim Briefdiktat mitschreiben mussten. Heute kann die Kurzschrift kaum noch jemand - wir haben dennoch in unserer Redaktion jemanden gefunden, der zehn fränkische Begriffe zu Papier gebracht hat. Raten Sie mit!

Sidestep, Pirouette, Hüftschwung: Ab dem 15. März können prominente Laien-Tänzer bei der Fernsehshow "Lets Dance" wieder beweisen, was sie auf dem Parkett draufhaben. Welche sieben Promis bislang für die zwölfte Staffel der Show bestätigt wurden, erfahren Sie in unserer Bildergalerie.

Der Super Bowl ist auch für seine spektakulären Halbzeitshows bekannt. Beyoncé, Janet Jackson oder Justin Timberlake boten in der Vergangenheit aufregende Einlagen und sorgten für den einen oder anderen Skandal. Doch in diesem Jahr war alles anders, Maroon 5 legte einen eher müden und uninspirierten Auftritt hin. Wir haben trotzdem die wenigen Höhepunkte in Bildern zusammengefasst.