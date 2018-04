Pure Power: Die zehn stärksten Gabelstapler der Welt

Schweres Gerät für extreme Aufgaben im Bergbau oder in Häfen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Diese Kraftpakete haben nichts mit normalen Gabelstaplern gemein. Sie heben riesige Stahlteile, vollbeladene Container oder ganze Schiffe. Der Gebrauchtmaschinen-Marktplatz Maschinensucher.de hat ein Ranking der zehn stärksten Gabelstapler der Welt veröffentlicht.

Männerspielzeug, das im Stande ist, anderes Männerspielzeug zu transportieren. Diese zehn Gabelstapler machen großen Jungs so richtig Spaß. Die Schwergewichte sind in der Lage, mühelos bis zu 72 Tonnen in die Höhe zu stemmen.