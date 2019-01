Tag 12 im Dschungelcamp wird vor allem für einen der Eingeschlossenen ziemlich heftig: Schlager-Star Peter Orloff muss ran. Die Prüfung: "Graus am See". Und wie es der Name eben schon sagt, geht es eben nicht um einen entspannten Ausflug. Orloff ist das erst mal ziemlich egal. Freudestrahlend kommt der 74-Jährige zur Prüfung: "Ich freue mich drauf! Aufgeben ist keine Option!" © TVNOW / Stefan Menne