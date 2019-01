Rap-Beben: Capital Bra giftet gegen Bushido und verlässt "EGJ"

Instagrampost bringt das Netz noch in der Nacht zum Glühen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Es ist ein Video, das die Welt im Deutschrap vorübergehend aus den Angeln hebt: In einer Botschaft auf Instagram hat Capital Bra am Dienstag völlig überraschend seinen Abschied vom Musiklabel "Ersguterjunge" verkündet! Der Künstler giftete in dem Ausschnitt gegen seinen Labelboss, der eines der bekanntesten Gesichter im Deutschrap ist: Bushido! Dabei erhebt er schwere Vorwürfe gegen seinen ehemaligen Förderer.

"Das ist kein Promo-Move - das hier ist traurig. Ich bin nicht mehr bei EGJ" - mit diesen Zeilen bringt Capital Bra sämtliche Blogs und Nachrichtenseiten im Musikgeschäft zum Glühen. Sein Vorwurf: Bushido arbeite mit der Polizei zusammen und habe seine Geschäftspartner und auch Capital Bra selbst verraten. Deswegen sehe er keine Basis mehr für eine weitere Zusammenarbeit. "Die Polizei ist jetzt dein Team!", lässt Capital das Video auf Instagram enden.

Dieses Statement kam buchstäblich aus dem Nichts: Vor rund einem Jahr gab das Label "Ersguterjunge" rund um Labelboss Bushido die Verpflichtung von Capital bekannt, der als einer der begehrtesten Musiker derzeit im deutschsprachigen Musikgeschäft gilt. Noch am Dienstagnachmittag machte Bushido in den Sozialen Netzwerken Werbung für die anstehende Tour von Capital, der "Bra" selber kommentierte munter unter dem Post. Am Abend dann der Knall. Dass Capital seine Worte ernst meint, unterstrich er damit, dass er Bushido auf Instagram direkt entfolgte. Ob und wie die geplante Tour stattfinden wird, steht damit in den Sternen.

Aus dem Nichts

Bushido selbst dürfte die Nachricht komplett unvorbereitet getroffen haben: Obwohl auch ältere Posts auf Instagram massenhaft kommentiert wurden von Menschen, die ein Statement des Künstlers forderten, blieben sämtliche seiner Accounts am Abend komplett still.

Vor wenigen Tagen wurde unterdessen ein anderer ehemaliger Freund und Geschäftspartner von Bushido noch im Gerichtssaal verhaftet: Gegen Arafat Abou-Chaker, der als einer der einflussreichsten Clan-Bosse in Deutschland gilt, wurde Haftbefehl erlassen. Dem 42-Jährigen wird vorgeworfen, Pläne für die Entführung von Personen aus dem näheren Umfeld von Bushido entwickelt zu haben. Einst beste Freunde, gaben Bushido und Arafat vor wenigen Monaten das Ende ihrer Zusammenarbeit bekannt. Seitdem liefern sich beide Seiten vor allem in den Sozialen Netzwerken einen erbitterten Streit, der teilweise weit unter die Gürtellinie geht. Dieser gipfelte vorerst mit der Verhaftung von Arafat.

Dass die Ansage von Capital für Bushido völlig überraschend kam, zeigt dieser Post: Dienstagnachmittag machte der Künstler noch Promo für die anstehende Tour von Capital. "Capi" selbst kommentierte noch unter dem Beitrag. © Screenshot: https://www.instagram.com/bush1do



Dass die Ansage von Capital für Bushido völlig überraschend kam, zeigt dieser Post: Dienstagnachmittag machte der Künstler noch Promo für die anstehende Tour von Capital. "Capi" selbst kommentierte noch unter dem Beitrag. Foto: Screenshot: https://www.instagram.com/bush1do



Unter anderem ein Streitpunkt: Wer die Rechte an einem weiteren, ebenfalls sehr gefragten Künstler hält: Shindy. Dieser gab ungeachtet dessen vor wenigen Tagen ebenfalls völlig überraschend nach über zwei Jahren sein Comeback. Nach der Trennung von Arafat und Bushido verschwand Shindy komplett von der Bildfläche, deaktivierte sämtliche Profile von sich im Netz und nahm auch sämtliche seiner Alben von Spotify heraus. Sein Musikvideo "DODI" wurde in nur 24 Stunden über eine Million Mal angesehen und knackte damit sämtliche Rekorde im Deutschrap-Business. Gleich in den ersten Sekunden des Videos zeigt sich Shindy dabei mit einem Nürnberger Luxuswagen für rund eine Million Euro.

Videodreh in Nürnberg

Nicht uninteressant: Vor Capital Bra galt Shindy als einer der engsten Vertrauten Bushidos. Mit dem Berliner Musiker brachte der Stuttgarter zahlreiche preisgekrönte Alben heraus. Auch ein Musikvideo in Nürnberg entstand während der Zusammenarbeit. Auch Shindy äußerte sich bislang nicht zu der Trennung von Capital Bra und "EGJ". Weitere große Frage: Wie wird Samra reagieren? Der Künstler, ebenfalls bei "EGJ" unter Vertrag, pflegt sowohl zu Bushido, als auch zu Capital Bra ein enges Verhältnis. Auch Samra äußerte sich bislang nicht zu diesem Thema.

sz