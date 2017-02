Helene Fischer, Sarah Brightman, Unheilig - Bestattungen.de hat die beliebtesten Trauerhits gelistet. Für die Redaktion von nordbayern.de war da nichts ansprechendes dabei. Wir haben hier unsere Top-Trauerhits in einer Bildergalerie zusammengestellt.

Die schlechtesten Passwörter sind die, die am häufigsten verwendet werden. Damit sind sie am leichtesten zu erraten. Nach dieser Logik hat das Hasso-Plattner-Institut in Potsdam ein Ranking erstellt. Und hier sind sie: Die meistgenutzten und damit schlechtesten deutschsprachigen Passwörter.