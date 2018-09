Restaurant erfindet ersten Pizza-Karton aus Pizza

Gastronomen wollten komplett essbare Verpackung um Müll zu sparen - vor 45 Minuten

NÜRNBERG - Darauf hat die Welt gewartet: Ein New Yorker Restaurant bietet seine Pizza jetzt in einem Karton komplett aus, wie soll es anders sein: Pizza an. "Kein Müll, 100 Prozent lecker", versprechen die Verantwortlichen.

So sieht sie aus, die Pizza im Pizza-Karton. © facebook.com/Vinnies-Pizzeria



So sieht sie aus, die Pizza im Pizza-Karton. Foto: facebook.com/Vinnies-Pizzeria



Die Idee, das sagt der Betreiber von Vinnie`s Pizzeria im New Yorker Stadtteil Brooklyn, sei ihm gekommen, als sie all die Pizza-Kartons auf der Straße sah. Zu viel Müll, zu viel verschwendete Ressourcen. "Ich dachte: 'Was, wenn wir es schaffen, alles an dem Karton essbar zu gesalten", erklärt der Gastronom dem US-Sender NBC. Jede Pizza, die in einem Pizza-Karton verkauft wird, soll rund 40 Dollar (35 Euro) kosten. Die eigenwillige Kreation ist auch lieferbar.

"Vinnie's Pizza" ist unter Kennern bekannt für seine Erfindungen. Erst vor ein paar Jahren nahmen die Verantwortlichen eine Pizza mit Pizza-Belag auf die Speisekarte.

tl