Rettungssanitäter von wütenden Männern angegriffen

Einsatzkräfte sollen sich "ehrverletztend" über Patientin geäußert haben - vor 1 Stunde

GELSENKIRCHEN - Eine Frau braucht dringend medizinische Hilfe - doch als Rettungssanitäter helfen wollen, werden sie angegriffen. Die Täter wollen gehört haben, wie sich die Sanitäter "ehrverletzend" über die Patientin geäußert haben.

Zwei Rettungssanitäter sind bei einem Einsatz in Gelsenkirchen von drei Männern angegriffen und verletzt worden. Die Einsatzkräfte seien in der Nacht zum Sonntag zu einer Frau gerufen worden, die dringend medizinische Hilfe brauchte. Am Einsatzort kümmerten sie sich um die Patientin.

Doch dann sei die Gruppe aus drei Männern aufgetaucht, habe die Sanitäter geschubst und geschlagen, teilte die Feuerwehr mit. Auch als ein Sanitäter zu Boden stürzte, sei er noch getreten worden. Als die Polizei eintraf, war nur noch einer der drei mutmaßlichen Täter da, die beiden anderen waren verschwunden. Erste Aussagen deuteten darauf hin, dass einer der Männer von dem Sanitäter eine "ehrverletzende Äußerung" gegenüber der Patientin gehört haben will, sagte ein Polizeisprecher. Einsatzkräfte von Krankenwagen und Feuerwehr in NRW berichteten zuletzt häufiger, dass sie bei Einsätzen unvermittelt angegriffen oder massiv beleidigt werden.

dpa