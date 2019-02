Reuige Autodiebe? Unbekannte bringen Schlüssel zurück

Diebe hinterließen auch Zettel, auf dem der Standort des Wagen stand - vor 15 Minuten

KÖLN - Dass der Schlüssel eines gestohlenen Autos den Weg zurück zum Eigentümer findet, ist aus Polizeisicht eher ungewöhnlich. Wenn dann auch noch ein Zettel mit einer Entschuldigung und der Angabe zum Standort des Wagens in der Tüte mit dem Schlüssel zu finden ist, erhält der Fall Seltenheitswert.

Diesen Zettel fand die Frau vor ihrer Haustür. © Polizei Nordrhein-Westfalen/Köln



Diesen Zettel fand die Frau vor ihrer Haustür. Foto: Polizei Nordrhein-Westfalen/Köln



Wenige Tage nach dem Diebstahl eines Autos haben Unbekannte einer Kölnerin die Schlüssel und einen Zettel mit dem Standort des Wagens vor die Haustür geworfen. Wie die Polizei berichtet, hörte die Eigentümerin des Autos am Vormittag ein Geräusch an der Tür ihres Reihenhauses. Als sie die Tür öffnete, um nachzusehen, fand sie davor eine kleine Tüte mit dem Schlüssel sowie den handgeschriebenen Zettel. Darauf stand nicht nur eine genaue Beschreibung des Standortes ihres Autos, sondern auch noch ein trauriges Smiley. Daneben hatten die mutmaßlichen Diebe in gebrochenem Englisch "Sory" geschrieben. Die Polizei vermutet, dass der Überbringer beides an die Tür geworfen und dann das Weite gesucht hat.

Bei einem Einbruch in das Haus der Frau waren in der vergangenen Woche der Wagen und mehr als 1000 Euro Bargeld gestohlen worden. Nun ist zumindest das Auto, laut Polizei ein Hyundai, wieder da. Die Beamten fanden es an dem Ort, den die mutmaßlichen Diebe auf dem Zettel angegeben hatten. Von dem Geld und den anonymen Überbringern des Schlüssels fehle aber bisher jede Spur, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

dpa