Rewe bietet Bio-Gurken ohne Kunststoffverpackung an

Die Gurke gesellt sich zum plastikfreien Bio-Sortiment - vor 1 Stunde

KÖLN - Immer mehr Menschen möchten ihren Plastikkonsum verringern, doch das ist nicht immer einfach. Viele Gemüse- und Obstsorten werden in Kunstoffverpackungen verkauft, vor allem die Bio-Varianten. Die Supermarktkette Rewe möchte bei ihren Bio-Gurken in Zukunft auf die Plastikhülle verzichten.

Empfindliches Gemüse wie die Gurke wird im Supermarkt oft von einer Plastikhülle geschützt. Die Supermarktkette Rewe verkauft sie jetzt auch ohne Verpackung. © Andrea Warnecke



Plastik im Alltag zu vermeiden ist nicht einfach. Man muss sich nur mal beim Einkaufen im Supermarkt umsehen: Vieles ist in Kunststoff verpackt, auch Waren, bei denen das eigentlich nicht nötig wäre. Obst und Gemüse zum Beispiel haben natürlicherweise meist eine Schale, die eine zusätzliche Verpackung überflüssig macht. Viele Unternehmen verringern deshalb schon die Plastikverpackungen. Doch bei zahlreichen Sorten hält sich die zusätzliche Schicht hartnäckig, bestes Beispiel dafür ist die Gurke. Vor allem die Bio-Variante ist oft in Plastik geschweißt. Die Supermarkt-Kette Rewe hat darauf reagiert und bietet Bio-Gurken in Zukunft ohne zusätzliche Verpackung und nur noch mit einem Aufkleber zur Kennzeichnung an, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Doch warum werden Gurken in Plastik verpackt? Im Winter müssen die Bio-Gurken importiert werden. Auf dem langen Transportweg, beispielsweise aus Spanien, hat die Plastikfolie das Gemüse bisher vor Austrocknung geschützt. Rewe hat laut eigenen Angaben den Lieferungsprozess angepasst, sodass die Gurken den Weg auch "nackig" unbeschadet überstehen. Die Gurke folgt damit dem Beispiel anderer Bio-Gemüsesorten wie Zucchini und Blumenkohl, die ebenfalls ohne Kunststoffmantel auskommen.

Immer mehr Supermärkte setzen sich für ein umweltfreundlicheres Sortiment ein: Kaufland gab diese Woche bekannt, auch krummes Obst und Gemüse zu verkaufen und damit gegen die Vernichtung von Lebensmitteln vorgehen zu wollen.

amh