Rheinland-Pfalz: Autofahrer bleibt in Gasse stecken

Führung des Navigationsgerätes verursacht Schaden von 4.000 Euro - vor 31 Minuten

EDENKOBEN - Sein blindes Vertrauen in die Technik wurde einem Autofahrer in Rheinland-Pfalz zum Verhängnis. Von seinem Navigationssystem geführt, fuhr er in eine enge Gasse - und blieb stecken.

Von seinem Navi geleitet, fuhr ein Mann in eine enge Gasse - dort blieb er stecken. © Polizeidirektion Landau



Von seinem Navi geleitet, fuhr ein Mann in eine enge Gasse - dort blieb er stecken. Foto: Polizeidirektion Landau



Die Polizeidirektion Landau erhielt eine Meldung von einer Anwohnerin der Weinstraße in Edenoben. Diese berichtete, dass sich ein BMW-Fahrer in eine prekäre Situation gebracht habe. Der Mann war der Führung seines Navigationssystems gefolgt, das ihn in eine enge Gasse leitete. In diese fuhr er hinein - und blieb stecken.

Dabei streifte er eine Dachrinne und eine Mauer, an denen aber kein Schaden entstand. Nur am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Auf Wunsch des Mannes rückte ein Abschleppwagen aus, der das Fahrzeug aus der Gasse beförderte.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

amh