Rimini: Vier Männer vergewaltigen Touristin vor Freund

Brutaler Überfall auf ein Pärchen im italienischen Urlaubsort - vor 15 Minuten

RIMINI - Die Polizei bezeichnet die Tat einem Medienbericht zufolge als "brutal und bestialisch": Ein Pärchen aus Polen verbrachte in Rimini gerade die letzten Urlaubsstunden, als vier Männer die beiden jeweils 26-Jährigen am Strand überfielen. Sie schlugen den Mann zusammen und vergingen sich vor seinen Augen an seiner Freundin.

Der tagsüber überfüllte Strand der italienischen Badeorte Riccione und Rimini an der Adria. © Matthias Schrader / dpa



Der tagsüber überfüllte Strand der italienischen Badeorte Riccione und Rimini an der Adria. Foto: Matthias Schrader / dpa



Am frühen Samstagmorgen überfielen laut einem Bericht der Welt vier bislang unbekannte Männer ein polnisches Pärchen am Strand des italienischen Urlaubsortes Rimini. Während sie den 26-jährigen Mann blutig schlugen, vergewaltigen sie demnach vor seinen Augen seine ebenfalls 26-jährige Freundin. Die Angreifer schlugen dem Mann mehrfach gegen den Kopf, bis er das Bewusstsein verlor. Anschließend raubten sie ihn aus.

Passanten fanden das Paar blutüberströmt an der Promenade liegend und verständigten daraufhin die Polizei. Beide wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Beamten hoffen nun anhand von Videoaufnahmen sowie Hinweisen aus der Bevölkerung den Tätern auf die Spur zu kommen, zudem wird die Kleidung der vergewaltigten Frau auf DNA-Spuren untersucht.

Die Welt zitiert einen Bericht der italienischen Zeitung Corriere della Sera, wonach nach vier jungen Nordafrikanern gesucht wird. Unter Berufung auf die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet das Blatt zudem, dass die Polizei davon ausgehe, dass die Täter nach dem Überfall auf das polnische Paar an der Staatsstraße von Rimini eine peruanische Transsexuelle vergewaltigten und verletzt zurückließen.