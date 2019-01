Rocker-Milieu: Schussabgabe in der Kölner Innenstadt

Die Polizei hat am Freitag einen Mann vorläufig festgenommen - vor 1 Stunde

KÖLN - Eine scharfe Schusswaffe, Spezialeinheiten und ein Autofahrer der vom Tatort flüchtet - was sich wie ein Actionfilm anhört, hat sich am Freitag wie folgt in der Kölner Innenstadt zugetragen.

Nach einer Schussabgabe in der Kölner Innenstadt in der Nähe des Hauptbahnhofs hat die Polizei am Freitag einen Mann vorläufig festgenommen. Er habe eine scharfe Schusswaffe bei sich gehabt, sagte ein Polizeisprecher. Ein Autofahrer sei vom Tatort geflüchtet, ebenso ein Mann zu Fuß. Spezialeinheiten sollten ein Gebäude durchsuchen, in dem sich möglicherweise noch weitere bewaffnete Personen aufhielten. Der Hintergrund ist nach Polizei-Angaben noch unklar, doch gebe es eine Verbindung zum Rockermilieu.

dpa