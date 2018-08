Ruckelige Liebe: Heißer Sex auf Trecker erzürnt Passanten

Polizei schreibt: "Sie bevorzugten Verkehr anderer Art"- das hat Folgen - vor 1 Stunde

EUSKIRCHEN - Gemächlich war hier nur die Geschwindigkeit des Traktors: Ein Paar, das öffentlich auf einer landwirtschaftlichen Maschine Sex hatte, erzürnte am Sonntag Passanten in Nordrhein-Westfalen. Die Polizei beschreibt in einer Mitteilung die Situation penibel genau.

Ein Paar fuhr am Sonntagnachmittag in einem Oldtimer-Traktor über eine Landstraße in Nordrhein-Westfalen - in einem Oldtimer ohne Fahrerkabine. All das hinderte die beiden offenbar aber nicht daran, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Erregt von der Landschaft der Eifel vergaßen der 51-Jährige und seine Begleiterin (46) offenbar "alle guten Sitten", wie es die Polizei formuliert. "Sie bevorzugten einen Verkehr anderer Art."

Konkret geht es um: Sex. Um öffentlichen Sex. "Für übrige Verkehrsteilnehmer deutlich sichtbar, hatte die Frau ihren Oberkörper nach vorne gebeugt und ihren Kopf zwischen den Beinen bzw. Schritt des Traktorfahrers platziert", schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Den deutlich erigierten Phallus des Mannes, an dem die Frau geschlechtsverkehrspezifische Auf- und Abwärtsbewegungen mit ihrem Kopf vollzog, konnten mehrere Zeugen erkennen." Blöd nur: Eben jene Zeugen riefen die Polizei, die jetzt eingreifen musste.

Erst nachdem ein Polizist das Paar anhielt, wurde "das lustvolle Spiel mit dem Geschlechtsteil des Mannes beendet und dieses wieder an ordnungsgemäßer Stelle verstaut", heißt es in der Mittelung weiter. Was nach Spaß klang, endet jetzt mit jeder Menge Ärger. Gegen den Fahrer und seine Begleiterin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses eingeleitet.

