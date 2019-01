Rumänien statt Griechenland: Ryanair lässt Passagiere zurück

Griechische Regierung schickte schließlich Flugzeug nach Timisoara - vor 1 Stunde

TIMISOARA - Eigentlich wollten rund 200 Ryanair-Passagiere am Freitag von Großbritannien nach Griechenland fliegen, doch dann sammelte sich Nebel über Thessaloniki. Die Crew drehte kurzerhand um, die Maschine landete Stunden später in einer rumänischen Stadt und ließ die Fluggäste dort zurück. Es gab zwar eine Alternative - doch die hatte ihre Schwächen.

Statt in Thessaloniki landeten 200 Passagiere aus dem britischen Stansted am Freitag im Westen Rumäniens (Symbolbild). © dpa/Marcel Kusch



Wie der Stern berichtet, hat sich der Vorfall bereits am Freitag abgespielt: Rund 200 Passagiere stiegen im britischen Stansted in eine Ryanair-Maschine, ihr Ziel: Thessaloniki in Griechenland. Doch der Pilot änderte einige Zeit vor der Landung den Kurs, über der griechischen Stadt war es offenbar sehr neblig. Statt auf einem nahen Flughafen zur Landung anzusetzen, ging die Reise allerdings immer weiter, bis die Maschine schließlich in Rumänien landete.

Statt in Thessaloniki fanden sich die 200 Fluggäste also mitten in der Nacht in der Stadt Timisoara im Westen Rumäniens wieder. Auf Twitter erzählten einige der Passagiere schließlich vom Ausgang des Irrflugs: Offenbar bot Ryanair den Kunden an, mit dem Bus von Timisoara weiter zum griechischen Zielort zu fahren. Eine Fahrt, die mit einem Reisebus weit über zehn Stunden dauern kann. Die Hälfte der Reisenden weigerte sich laut Stern, in den Bus zu steigen, dafür mischte sich die griechische Regierung ein: Sie schickte ein Flugzeug, das die übrigen Personen endlich nach Thessaloniki flog.

