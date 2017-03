"Runatolia": High-Heels-Lauf in Nürnbergs Partnerstadt

Jährlich stattfindender Lauf in Antalya - 500 Euro Siegprämie - vor 1 Stunde

ANTALYA - Der High-Heels-Lauf beim Runatolia, dem Marathon in Nürnbergs Partnerstadt Antalya, bleibt ein Spektakel schlechthin. Es ist schon beeindruckend anzusehen, wenn die Läuferinnen mit ihren Stilettos über 100 Meter derart flott über die Ziellinie sprinten, dass selbst eine ambitionierte Läuferin in Sportschuhen nicht viel schneller durchs Ziel läuft.

2000 Türkische Lira, das sind umgerechnet etwa 500 Euro, gab es für die Siegerin. © Peter Ehler



2000 Türkische Lira, das sind umgerechnet etwa 500 Euro, gab es für die Siegerin. Foto: Peter Ehler



Auf gefährlich anmutenden Stöckelschuhen geht es über 100 Meter sprichwörtlich um Hundertstelsekunden. Denn das Stöckeln lohnte sich. 2000 Türkische Lira, etwa 500 Euro gibt es für die Siegerin. Ezgi Erdem, eine 21 Jahre alte Sportlehrerin aus Antalya schaffte die Strecke in der Zeit von 13:30 Sekunden, über 1500 Türkische Lira, umgerechnet 400 Euro, durfte sich die Zweiplatzierte Zuhal Kaya (16:45 Sekunden) freuen und knapp 250 Euro gab es für die drittschnellste Läuferin Durdu Ekinci (17:05 Sekunden).

Bilderstrecke zum Thema High-Heels-Lauf in Nürnbergs Partnerstadt Antalya Über 100 Meter auf Stilettos: Der High-Heels-Lauf beim Runatolia, dem Marathon in Nürnbergs Partnerstadt Antalya, ist beeindruckend anzusehen und für die Gewinnerin durchaus rentabel: 2000 Türkische Lira, das sind etwa 500 Euro, beträgt die Siegprämie.



Der High-Heels Run zieht inzwischen Starterinnen und TV-Teams aus dem ganzen Land an. Dabei war rasch zu erkennen, wer sich schon einmal an einen Lauf mit den hochhackigen Schuhen gewagt hatte. Einsteigerinnen holten sich noch schnell im nahen Einkaufszentrum Terra City Lara einen Satz Stilettos, die ambitionierten Starterinnen "klebten" sich die Schuhe dagegen dick mit Panzerband an die Fesseln, um einigermaßen sicher über die Strecke zu kommen - damit die Angelegenheit nicht allzu wackelig und gefährlich wurde. So machte es auch die 21 Jahre Siegerin.

Klar, dass der Scheck schon gleich nach der Siegerehrung bei einer Shoppingtour eingelöst werden musste. Die gefährlich aussehenden Schuhe sind seit dem Kino-Erfolg von "Sex and the City" voll im Trend und die Frauen werden von Top-Designern und Schuh-Herstellern mit immer gewagteren und höheren Modellen "verführt".

Kein Wunder, dass der Ausrichter des Runatolia nicht nur sprichwörtlich hohe Maßstäbe für die Teilnehmerinnen setzte. Sie mussten mit Stilettos antreten, deren Absätze mindestens sieben Zentimeter hoch waren und höchstens 1,5 Zentimeter breit sein durften.

Im prächtigen Blumenkleid

Während im 2000 Kilometer entfernten Franken gerade einmal die Krokusse sich in der Frühlingssonne zeigen, liegt Nürnbergs Partnerstadt an der türkischen Riviera im prächtigen Blumenkleid. Überall blüht es in und um die historische Altstadt, die Palmen vor den vielen neuen Hotels sind frisch geschnitten und das Meer lockt Tausende von Einheimischen zum Baden an, obwohl sich am Horizont die Gebirgsketten des Taurus-Gebirge mit ihrer beeindruckenden Kulisse noch in dichtem Schnee zeigen.

Mit 11.800 Teilnehmern ist der Marathon als Lauf in den Frühling nach dem Istanbul Marathon mittlerweile als zweitgrößte Laufveranstaltung in der Türkei. 2006 war der einstige Runtalya in Zusammenarbeit mit Öger Tours organisiert worden und richtete ich vor allem an Läufer aus Deutschland, die den winterlichen Temperaturen bei einem Lauf in beeindruckender Landschaft entfliehen und einige Tage Ferien in der Türkei verbringen wollten.

Unter dem Namen Runatolya wird das Sportwochenende seit drei Jahren erfolgreich weitergeführt. Schließlich führen bei den Strecken über zehn Kilometer, dem Halbmarathon und der klassischen Distanz über 42,195 Kilometer weite Abschnitte durch die Altstadt, vorbei am weltberühmten Hadrianstor und entlang der beeindruckenden Steilküste.

Bürgermeister im Sportdress

Magnet sind am Vortag aber auch das Kinderrennen und der Volkslauf mit vielen Teilnehmern. Hier kam Bezirksbürgermeister Ümit Uysal mit dem Händeschütteln zeitweise gar nicht mehr nach, so jovial feuerten viele sportbegeisterte Türken ihren leutseligen Altstadt-Bürgermeister an.

Dabei hatte sich der Jurist mit seiner Frau doch lediglich auf die fünf Kilometer lange Strecke gemacht. Stilecht in einer Sportjacke des fränkischen Sportartikelherstellers adidas und sich sichtlich wohlfühlend im Dress mit den weltbekannten drei Streifen lief und walkte der Politiker durch die Altstadt, die zu dem von ihm geführten Muratpasa im Süden Antalyas gehört.

Denn für den Businessanzug war es mit 25 Grad eindeutig zu warm. Trainiert habe er schon, den Lauf wollte er aber nicht allzu hektisch angehen, meinte der sportaffine Politiker. Zuletzt war er im vergangenen Sommer in Nürnberg, vom dortigen Metropolmarathon habe er auch gehört. Ob er im Rahmen der Städtepartnerschaft einmal vor den Toren Nürnbergs in die Laufschuhe steigt ließ der Politiker diplomatisch offen.

Unter die Zuschauer mischten sich aber auch phantasievoll geschmückten Akteure des neuen Freizeitparks "The Land of Legends Theme Park".

Im Stil von Disneyland sollte er Familien auf Wasserrutschen und in die Achterbahn locken. Als der Bau vor zwei Jahren begonnen hatte, florierte der Tourismus noch. Das Geld für den eine halbe Milliarde Dollar teuren Park kommt hauptsächlich von türkischen Investoren.

Die Bilder der letzten beiden Jahre gibt's hier:

Bilderstrecke zum Thema Auf hohen Absätzen über die Straßen: High-Heels-Lauf in Antalya Spektakel an diesem Wochenende in Antalya: Beim High-Heels-Lauf traten wieder knapp 60 Frauen an und wagten sich mit gefährlichen Absätzen auf die Stecke - teilweise befestigten sie die Schuhe mit Tape an ihren Füßen. Doch Tausende von Zuschauern fieberten nicht nur diesem Event entgegen.



Bilderstrecke zum Thema High-Heels-Lauf und Fun Run in Antalya 100 Meter sprinten, und das auf mindestens 7,5 Zentimeter hohen Absätzen - Der dritte High-Heels-Run in Nürnbergs türkischer Partnerstadt Antalya war nicht nur ein Gaudi- und Medienspektakel, sondern auch ein sportliches Event.



Peter Ehler