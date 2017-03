Russischer Politiker für Hooligan-Liga bei Fußball-WM

NÜRNBERG - Für ihn sind die Exzesse der Szene offenbar ein ehrlicher Sport: Ein russischer Politiker fordert eine Hooligan-Liga bei der Fußball-WM in Russland 2018. Sein Land wäre ein "Pionier in diesem neuen Sport".

Besonders die Kämpfe zwischen russischen und englischen Hooligans während der EM in Frankreich schockierten. Foto: Daniel Dal Zennaro (dpa)



Russlands Sport steckt - zumindest in der internationalen Wahrnehmung - in einer Krise. Massive Dopingvorwürfe und Gewaltexzesse der Hooligan-Szene sind wohl die drängensten Probleme. Der russische Politiker und Fußball-Funktionär Igor Lebedew hat zumindest auf Letzteres eine Antwort, zumindest glaubt er eine gefunden zu haben.

Für die WM 2018 in Russland schlägt er eine sogenannte Hooligan-Liga vor, bei der sich rivalisierende Gruppen einfach prügeln können. In einer Arena, ohne Waffen, dafür aber mit klaren Regeln. Damit könne man die "Aggressionen in eine friedliche Richtung drehen", glaubt Lebedew, der für die nationalistische Partei LDPR in der russischen Staatsduma sitzt. Einen entsprechenden Beitrag, über den unter anderem der Sport-Informations-Dienst (SID) berichtete, veröffentlichte er auf der Homepage seiner Partei.

"Wenn Fans eine Schlägerei provozieren, dann bekommen sie eine Antwort", sagt er. "Die Herausforderung wird angenommen - lasst uns zu einer bestimmten Zeit am Stadion treffen." Vorstellbar wären demnach Kämpfe von Teams mit jeweils 20 Kämpfern. "Russland wäre der Pionier eines neuen Sports", sagt er.

Lebedew ist keinesfalls ein Hinterbänkler im Parlement. Er ist stellvertretender Duma-Sprecher und im Vorstand des russischen Fußballverbandes, kurz RFS. Bereits bei der EM in Frankreich fiel Lebedew durch Sympathien für die Hooligan-Szene auf. Damals lobte er, russische Fans hätten damals "die Ehre unseres Landes verteidigt", feuerte die Gewalttäter via Twitter sogar an ("Macht weiter so").

Während der Ausschreitungen im südfranzösischen Marseille musste die Polizei nach Fan-Randalen mit Tränengas einschreiten, die Stadt glich einem Trümmerfeld.

Rückendeckung bekam Lebedew schon damals für seine skurrilen Äußerungen nicht. Der russische Verband kritisierte die Gewalt öffentlich.

