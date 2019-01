Ryanair zwingt Rollstuhlfahrer vor Flugstart zum Aussteigen

Fluglinie hat sich zu dem Vorfall bislang nicht geäußert - vor 25 Minuten

KÖLN/BONN - Eigentlich wollte Noel Diazüber das Weihnachtsfest zu seiner Familie nach Alicante fliegen. Doch obwohl er alle nötigen Vorbereitungen getroffen hatte und bereits im Flugzeug saß, verweigerte die Besatzung der Ryanair-Maschine am Flughafen Köln/Bonn dem 19-jährigen Rollstuhlfahrer den Flug.

Obwohl alle Bedingungen erfüllt waren, musste der 19-jährige Rollstuhlfahrer das Flugzeug noch vor dem Start verlassen. © Patrick Pleul/Archiv (dpa)



Noel Diaz sitzt seit seinem zwölften Lebensjahr im Rollstuhl. Schuld daran ist Muskelatrophie - eine Krankheit, die Muskelschwund zur Folge hat und die das Fliegen für den 19-Jährigen erheblich erschwert.

Dennoch wollte der junge Mann aus Aachen zusammen mit seinem Vater José Diaz Verwandte über Weihnachten in Spanien besuchen und buchte dafür einen Flug mit der Gesellschaft Ryanair. Wie viele andere Airlines, bietet auch Ryanair einen Transport für Gehbehinderte an, bei dem sie ihnen, insofern alle nötigen Voraussetzungen des Rollstuhls erfüllt sind, sowohl am Boden, als auch in der Luft volle Unterstützung garantieren.

Daher hatten Noel und sein Vater bereits Wochen vor dem Flug alle geforderten Informationen über den Elektro-Rollstuhl und die Batterien angegeben und traten, nachdem alle Formalitäten beachtet worden waren, ihre Reise am Flughafen Köln-Bonn an.

Problemlos gelangten sie durch die Sicherheitskontrollen und in das Flugzeug, doch dann der Schock: "Mein schwerbehinderter Junge und ich hatten uns gerade angeschnallt, da wurden wir vom Flugpersonal aufgefordert, die Maschine zu verlassen", erzählte José Diaz der Bild. "Das Ryanair-Personal war knallhart, hievte meinen wehrlosen Jungen aus dem Flugzeugsitz, schob ihn aufs Rollfeld", berichtet der Vater weiter.

Damit war für die beiden die Reise beendet. Nicht nur, dass Vater und Sohn ihr Fest nicht in Alicante mit der Familie verbringen konnten, die 120 Euro für die Tickets wurden ihnen zudem nicht zurückerstattet. Ryanair hat sich zu dem Vorfall bislang noch nicht geäußert.

mt