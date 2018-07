Sauberer WM-Abgang: Japaner putzen sogar ihre Kabine

Team hinterließ Grußkarte mit der Aufschrift "Danke" in Russisch - vor 29 Minuten

ROSTOW AM DON - Keine Trikotberge, keine Wasserflaschen, kein Chaos: Nach ihrem dramatischen Last-Minute-Kollaps gegen Belgien hatte Japans Nationalmannschaft eigentlich Anlass gefrustet zu sein. Stattdessen räumten die Spieler aber sogar noch ihre Kabine auf - und hinterließen eine nette Botschaft.

Die japanischen Fans sind für ihre Reinlichkeit bekannt. Bereits bei den Vorrunden-Spielen räumten sie das Stadion auf, hinterließen es blitzeblank - keine leeren Getränkebecher, zerfledderte Tickets oder anderer Müll. Jetzt aber bewiesen auch die Spieler des Nationalteams ihren Anstand: Nach dem dramatischen K.o. gegen Belgien räumten sie sogar ihre Kabine auf. Auf einem völlig blanken Tisch hinterließen sie eine Karte mit der Aufschrift "Danke", geschrieben in kyrillischen Buchstaben.

Japanese team and fans clean out the stadium and locker room after bowing out with their heads held high at #FIFA18WorldCup earned more respect than they already had for the great game they played .. Fan for life 🙏 💔 #Japan #JapaneseFans @japan @JapanGov pic.twitter.com/H6x7evnuSz