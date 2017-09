Saudi-Panne: Yoda sitzt in Schulbuch neben König Faisal

SAUDI-ARABIEN - Da haben die Schüler sicher nicht schlecht in ihre Bücher geblickt: Eine Fotomontage des Künstlers "Shaweesh", in der die "Star Wars"-Figur Meister Yoda neben König Faisal sitzt, wurde in einem Lehrbuch abgedruckt.

Die Fotomontage wurde fälschlicherweise in saudi-arabische Schulbücher gedruckt. © Abdullah Al Shehri/UN-Foto



Ein Foto zeigt den König Faisal in dem Moment, in dem er 1945 die Charta der Vereinigten Nationen unterschreibt. Neben ihm sitzt eine kleine Figur mit entspanntem Blick: Meister Yoda aus "Star-Wars" leistet ihm bei diesem hochtragenden Akt Gesellschaft, scheint es. So sahen es zumindest saudi-arabiens Schüler, als sie in ihre neuen Lehrbücher blickten.



Wie die New York Times berichtet, gibt es von Seiten des saudi-arabischen Bildungsministeriums bisher keine Erklärung dafür, wie es das Werk des Künstlers "Shaweesh" in die neue Lehrbuch-Ausgabe geschafft. hat.

