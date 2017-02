Sauna-Schock in Hamburg: Rentner bei Gruppensex ertappt

HAMBURG - Es geht um Erregung öffentlichen Ärgernisses: In einem Hamburger Bad wurden vier Rentner von einem Gast beim Gruppensex erwischt - in einer Sauna. Jetzt beginnt der Prozess.

Tatort Sauna: Ein Mann in einem Hamburger Bad machte eine Entdeckung, die ihn schockierte. Foto: dpa



Der Mann, der die Entdeckung machte, soll "schockiert" gewesen sein: Laut einem Bericht der Welt ertappte ein Gast eines Hamburger Schwimmbades vier ältere Herren beim Gruppensex. Demnach nahmen die Rentner "unbekleidet aneinander sexuelle Handlungen" in einer Sauna vor. Zumindest zitiert die Welt so die Hamburger Staatsanwaltschaft. Der Badegast zeigte die Männer an.

Der Vorfall ereignete sich bereits vor gut einem Jahr, Ende Februar 2016. Am Donnerstag beginnt jetzt der Prozess vor dem Hamburger Amtsgericht in St. Georg. Den Männern droht eine mehrjährige Haftstrafe oder eine Geldstrafe.

tl