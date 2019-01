Schädliche Software: Diese iPhone-Apps sollten Sie löschen

Sicherheitsforscher haben Schwachstellen bei Spielen gefunden - vor 34 Minuten

NÜRNBERG - Sicherheitsforscher haben eine schädliche Software bei Spielen aus dem AppStore festgestellt. 14 Retro-Games sind betroffen. 13 davon hat Apple in Deutschland aus dem Store entfernt. Nutzer sollten die Programme auch von ihrem Gerät löschen.

Insgesamt 14 Apps wurden in den USA aus dem App-Store entfernt. © Lino Mirgeler/dpa



Bislang hatte lediglich Google mit virenverseuchten Apps im PlayStore zu kämpfen, jetzt trifft es aber auch Apple. Wie Techcrunch berichtet, hat ein Sicherheitsunternehmen die Malware ausfindig gemacht. Mit dieser schaffen sich Hacker eine Hintertür, um Zugriff auf Smartphone und Co. zu erlangen. 14 Apps wurden in den USA aus dem App-Store entfernt, in Deutschland ist allerdings das Spiel "Chicken Shoot Galaxy Invaders" noch zum Download verfügbar.

Folgende Spiele sollten Sie von ihrem iPhone entfernen:

- Commando Metal: Classic Contra

- Super Pentron Adventure: Super Hard

- Classic Tank vs Super Bomber

- Super Adventure of Maritron

- Roy Adventure Troll Game

- Trap Dungeons: Super Adventure

- Bounce Classic Legend

- Block Game

- Classic Bomber: Super Legend

- Brain It On: Stickman Physics

- Bomber Game: Classic Bomberman

- Classic Brick – Retro Block

- The Climber Brick

- Chicken Shoot Galaxy Invaders

Laut Techcrunch wurden die Spiele rund eine Million mal heruntergeladen. Das Portal rät Nutzern dazu, die Apps so schnell wie möglich zu löschen. Zwar bestehe noch kein direkter Zugriff durch die Hacker auf das Gerät, allerdings senden die Programme bereits jetzt Daten wie IP-Adresse, GPS-Standort und Geräteinformationen an den Server. Allein die Kommunikation zwischen den Apps und dem Server ist eine potentielle Bedrohung für iOS-Nutzer.

Adrian Mühlrat, Experte bei Techbook, rät Usern, nur Apps von bekannten und verifizierten Entwicklern auf ihr Gerät zu laden. Wenn es ähnliche Apps gegen Bezahlung gibt, sollten Smartphonenutzer vor allem bei werbefinanzierten Programmen besonders aufpassen.

evo