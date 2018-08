Schaf büxt aus - und legt komplette Autobahn lahm

Um es einfangen zu können, sperrten Polizisten die A81 voll - vor 32 Minuten

ASPERG - Sein kleines Abenteuer löste eine Komplettsperrung einer Autobahn aus: Ein Schafsbock spazierte am Montag an der A81 entlang und wurde dort von besorgten Autofahrern gesehen. Die Polizei rückte zu einem Fangversuch an.

Ein ausgerissener Schafbock hat eine Autobahn in Baden-Wüttemberg lahmgelegt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Kamerun-Schaf am Sonntag auf der A81 (Stuttgart-Heilbronn) in der Nähe von Ludwigsburg unterwegs gewesen. Autofahrer wählten daraufhin den Notruf.

Die Beamten sperrten die Autobahn zeitweise in beide Richtungen und versuchten, das Tier zu fangen – unterstützt von der Bundespolizei und einigen Verkehrsteilnehmern. Auf diese Weise trieben sie den Bock demnach in die Enge und fingen ihn ein. Der Ausflug des Tieres endete dort, wo er begonnen hatte: Sein Besitzer hatte sich inzwischen gemeldet und nahm das Tier in Empfang.

dpa, mch