Schießerei in New Orleans - Mindestens drei Tote

Der Täter schoss vor einem Restaurant um sich - vor 24 Minuten

NEW ORLEANS - In New Orleans kam es am Samstagabend (Ortszeit) zu einer Schießerei mit mehreren Toten: Aus bisher ungeklärten Gründen wurden drei Menschen erschossen - sieben weitere sind verletzt.

Mehrere Frauen reagieren schockiert, nachdem in der Nähe unter noch ungeklärten Umständen drei Menschen erschossen wurden. © dpa



Mehrere Frauen reagieren schockiert, nachdem in der Nähe unter noch ungeklärten Umständen drei Menschen erschossen wurden. Foto: dpa



In der Metropole New Orleans im Süden der USA sind am Samstagabend (Ortszeit) unter noch ungeklärten Umständen mindestens drei Menschen erschossen worden. Weitere sieben Menschen wurden bei dem Zwischenfall vor einem Restaurant verletzt, berichteten örtliche Medien. Die Polizei riegelte das Gebiet weiträumig ab.

dpa