"Schlag den Henssler": Unterfranke gewinnt eine Million

Xabier aus Würzburg triumphiert über den Sternekoch - vor 34 Minuten

UNTERFÖHRING - Nach drei Siegen in Folge musste sich Steffen Henssler zum ersten Mal in seiner ProSieben-Reihe geschlagen geben: Kandidat Xabier (37) aus Würzburg war deutlich besser drauf und gewann am Samstagabend eine Million Euro.

Xabier (links) strahlt bis über beide Ohren: Nach dem Sieg in der ProSieben-Show "Schlag den Hennsler" darf der Würzburger eine Million Euro mit nach Hause nehmen. Foto: ProSieben/Willi Weber



"Der Kopf ist gerade komplett leer. Ich habe noch nicht realisiert, dass ich eine Million Euro gewonnen habe. Es hat einfach alles gepasst", beschrieb Mathe- und Sportlehrer Xabier nach der Sendung seine Gefühle. Der Würzburger konnte am Samstagabend in der ProSieben-Show "Schlag den Henssler" vor allem bei Geschicklichkeitsspielen punkten und besiegte so den gewieften Sternekoch.

Nach zwölf Partien führte der Unterfranke klar mit 52:26. In Spiel 13 ging es um alles oder nichts. Beim Billard am Pool-Tisch behielt Xabier jedoch die Nerven und sicherte sich den entscheidenden Punkt gegen seinen prominenten Rivalen.

Henssler fand trotz Niederlage wohlwollende Worte für seinen Konkurrenten. "Xabier hat völlig verdient gewonnen. Ich habe irgendwie nicht in die Sendung reingefunden. Vielleicht war ich einfach zu entspannt nach den drei Siegen vorher", gestand er.

Was der Würzburger mit der Million anstellen will, bleibt sein Geheimnis. Er verriet nur so viel: "Wir haben vier Kinder, jetzt haben wir mehr Sicherheit", und fügt hinzu, "wir werden heute Abend sicher noch länger feiern."

evo