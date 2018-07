Schluss mit muffig: U-Bahn verteilt Gratis-Deo an Fahrgäste

WIEN - Viele kennen das Problem: Es ist Hochsommer, man sitzt in einem stickigen, überfüllten Zugabteil und ist dort schutzlos den Ausdünstungen der Mitfahrer ausgeliefert. Diesem Problem wirkte die Stadt Wien jetzt mit einer ausgefallenen Aktion entgegen.

Weil die Züge der U6 nur teilweise klimatisiert sind, verteilte die Stadt Wien am Montag Gratis-Deo an die Fahrgäste. Foto: dpa/Silvia Marks



An diesen heißen Juli-Tagen kann man schon mal ins Schwitzen kommen. Vor allem in den begrenzten Räumlichkeiten eines U-Bahn-Wagens kann das für die Fahrgäste unangenehm werden. Dessen waren sich auch die Betreiber der Wiener U-Bahn-Linien bewusst und entschieden sich zu einer ungewöhnlichen Aktion: Sie verteilten Gratis-Deo an die Fahrgäste, wie rtlnext berichtet.

In Österreichs Hauptstadt gibt es täglich tausende Menschen, die mit der U-Bahn von einem Punkt zum anderen kommen müssen. Viele von ihnen nutzen dafür die Verbindungen der U6. Doch die Züge dieser Linie haben ein Problem: Nur etwa die Hälfte von ihnen ist klimatisiert. Vor allem in den heißen Sommermonaten kann das schon mal für einen etwas unangenehmen Geruch in den Abteilen sorgen.

Aktion Teil eines "Cooling-Paktes"

Speziell für die U6 wurde deswegen von der Stadt Wien ein "Cooling-Paket" entwickelt. Das umfasst die Beklebung der Fenster mit Spezialfolien, die die Temperatur um vier Grad senken, sowie meterlange Lüftungskiemen an den Zügen, die die Frischluftzufuhr sichern. Aktuell testen die Wiener Linien außerdem die Nachrüstung mit Klimaanlagen.

Während bei der Stadt also die Vorbereitungen laufen, um die alten Züge endlich aufzurüsten, wurde im Zuge des "Cooling-Pakets" auch das Gratis-Deo verteilt. Ulli Sima, Wiener Stadträtin für Umwelt und Wiener Stadtwerke, packte am Montag persönlich mit an und verteilte mit ihren Kollegen die Erfrischungs-Sticks. "Die Fahrgäste haben sich sehr darüber gefreut", schreibt sie auf ihrer Facebook-Seite. Rund 14.000 Deo-Sticks verteilten Sima und ihr Team.