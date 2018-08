Schock für Fans: Schlagerstar Jürgen Drews im Krankenhaus

Sänger bekommt Infusionen - Zwei Konzerte mussten bereits abgesagt werden - vor 52 Minuten

BERLIN - Schlagerstar Jürgen Drews musste infolge eines Magen-Darm-Infekts vergangenes Wochenende zwei Konzerte absagen - eines davon im "Megapark" auf Mallorca. Nun liegt er im Krankenhaus.

Wie Drews' Sprecherin Christine Knoche-Gaydos mitteilte, leidet der Sänger an einem schweren Magen-Darm-Infekt und bekommt aktuell Infusionen. Der Elektrolyte-Haushalt des Sängers sei offenbar völlig aus dem Gleichgewicht. Er müsse sich nun umfangreichen Untersuchungen unterziehen.

Wie lange der 73-jährige Schlagerstar das Klinikbett noch hüten muss, ist unklar. Eigentlich steht nächsten Samstag bereits der Auftritt in Willingen (Hessen) an - nur einen Tag später dann die ARD-Show "Immer wieder sonntags" in Rust (Baden-Württemberg).

Trotz seines stolzen Alters hat Jürgen noch immer einen vollen Terminplan, bisweilen sieht dieser sogar bis zu drei Live-Auftritte pro Tag vor. Hinzu kommen die Reisestrapazen und der Stress. Bereits vor zwei Jahren war Drews an einem Virus erkrankt und musste eine Zwangspause einlegen.

Bei seinen Fans hat sich der Schlagerstar vergangenen Samstag auf Facebook entschuldigt:

awi