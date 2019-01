Schockierende Bilder: Affe Bili im Zoo von Artgenossen attackiert

Bilder des verletzten Bonobo lösten Empörung im Netz aus - vor 1 Stunde

WUPPERTAL - Affe Bili kam in den Wuppertaler Zoo, um dort Nachwuchs zu zeugen. Doch seine Artgenossen attackieren ihn heftig und beißen ihn. Ein Stück seines Ohres fehlt, seine Finger bluten. Die Bilder des verletzten Bonobo-Männchens lösten Mitleid und Empörung aus.

Bili war im November aus Frankfurt nach Wuppertal gekommen und sollte dort Nachwuchs zeugen. Der zehnjährige Menschenaffe wird von seiner neuen Gruppe bislang aber nicht akzeptiert, sagte Zoo-Kurator Severin Dreßen am Mittwoch. "Das ist keine schöne Entwicklung, aber etwas ganz Normales. Es kann in diesen Gruppen sehr ruppig zugehen."

