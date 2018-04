Schoten-Schock: Chili-Kostprobe endet im Krankenhaus

NEW YORK - Ein Biss in die schärfste Chili-Schote der Welt hat bei einem jungen Mann so heftige Kopfschmerzen ausgelöst, dass er in der Notaufnahme landete. Ganz nebenbei sorgte er dabei für eine neue medizinische Erkenntnis.

Schote mit Kopfschmerzpotential: Die Chili der Art "Carolina Reaper" (hier auf einer Ausstellung in der Wilhelma) kann beim Verzehr heftige körperliche Reaktionen auslösen. © Sebastian Gollnow/dpa



Der 34-Jährige hatte in New York an einem Chili-Wettbewerb teilgenommen und die "Carolina Reaper" probiert. Nachdem er in die Schote gebissen hatte, klagte er plötzlich über heftige Kopfschmerzen und kam in die Notaufnahme. Nach einer Computertomographie diagnostizierten Ärzte die sogenanntem Donnerschlagkopfschmerz als Folge des sogenannten Reversiblen Cerebralen Vasokonstriktionssyndroms (RCVS). Dabei verengen sich bestimmte Arterienbereiche im Gehirn.

Es ist das erste Mal, dass RCVS nach dem Genuss von Chili dokumentiert wurde, berichtet das Team um Satish Kumar Boddhula vom Bassett Medical Center in Cooperstown (US-Staat New York) im "British Medical Journal Case Reports". Bisher war lediglich bekannt, dass Cayenne-Pfeffer in seltenen Fällen die Herzarterien verengen oder zu einem Herzinfarkt führen kann.

Schmerzen verschwanden nach einigen Tagen von selbst

Die Donnerschlagkopfschmerzen, die einen in Sekundenbruchteilen wie ein Hammerschlag heimsuchen können, verschwanden ebenso wie die heftigen Nackenschmerzen im Lauf der nächsten Tage und Wochen von selbst. Ein weiteres Hirn-CT fünf Wochen später war wieder normal, berichten die Ärzte. Von dem seltenen RCVS seien Frauen häufiger betroffen als Männer, sagt der Kopfschmerzexperte Charly Gaul, Generalsekretär der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft. Auch nach Drogengenuss trete es manchmal auf. "Typische Auslöser sind Kokain oder Amphetamine."

Eine Gefahr im Genuss von Chili-Schoten sieht der Experte aber nicht. Chili und der darin enthaltene Wirkstoff Capsaicin werde auch zur Behandlung neuropathischer Schmerzen eingesetzt, etwa bei einer Gürtelrose.

