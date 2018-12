Schuhgestank oder Leiche? Kurioser Notruf bei der Polizei

Hausbewohner machte sich wegen des Geruchs Sorgen - vor 29 Minuten

SUHL - Ein Berg stinkender Schuhe hat in Thüringen die Polizei auf den Plan gerufen. Dabei vermuteten die Einsatzkräfte zuerst, dass sie möglicherweise eine menschliche Leiche auffinden könnten.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Suhl hatte sich wegen des Geruchs Sorgen gemacht, dass jemand gestorben sein könnte und die Polizei informiert, wie diese mitteilte. Die Beamten konnten in der Nacht zum Dienstag die Quelle des Gestanks schnell ausmachen: Es waren Schuhe, die vor einer Nachbarwohnung im Hausflur lagen. "Zum Glück erfreuten sich alle Leute der infrage kommenden Wohnungen bester Gesundheit", hieß es in der Mitteilung.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

dpa