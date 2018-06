Schüsse in US-Zeitungsredaktion: Mehrere Tote

Newsroom als Tatort - Ein Verdächtiger sei festgenommen worden - vor 51 Minuten

ANNAPOLIS - In einem Zeitungshaus in Annapolis fallen Schüsse. Reporter suchen unter Schreibtischen Schutz. Nach ersten Angaben sterben mehrere Menschen.

In einer Zeitungsredaktion in Annapolis nahe der US-Hauptstadt Washington sind am Donnerstag nach Angaben des zuständigen Sheriffs mehrere Menschen erschossen worden. Der Tatort ist der Newsroom der Zeitung Capital Gazette, sagte Bezirkssheriff, Ron Bateman in einem Live-Telefonat dem Sender Fox News. Örtliche Medien berichteten von vier Toten.

Ein Reporter der betroffenen Zeitungsredaktion schrieb auf Twitter: "Ein Einzelschütze hat in meinem Büro auf mehrere Menschen geschossen. Einige davon sind tot." Nach Schilderung von Augenzeugen haben sich Beschäftigte unter Schreibtischen versteckt, um sich vor den Schüssen zu schützen.

Nach weiteren Berichten von Lokalmedien wurde ein Verdächtiger festgenommen. Die Capital Gazette zählt zu den ältesten Tageszeitungen in den USA. Die Stadt Annapolis ist die Hauptstadt des Bundesstaates Maryland.

Die Polizei hat nach Medienberichten das betroffene Gebäude geräumt und die Bevölkerung aufgerufen, sich fernzuhalten. Spezialkräfte suchten nach möglichen Sprengsätzen. Die Gegend wurde weiträumig abgesperrt.

Der Gouverneur des Bundesstaates Maryland, Larry Hogan, zeigte sich betroffen. "Ich war völlig bestürzt, als ich von dieser Tragödie in Annapolis erfuhr", schrieb er auf Twitter. Er forderte die Bevölkerung auf, allen Anweisungen der Behörden Folge zu leisten.

WATCH: People seen walking out of Capital-Gazette building in Annapolis, Maryland, after reports of an active shooter. https://t.co/eWjaC4dGlq pic.twitter.com/a4KXTYzVMQ — CBS News (@CBSNews) 28. Juni 2018