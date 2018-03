Schwarzenegger: Er ist zurück!

SAN FRANCISCO - Bodybuilder, Action-Held und „Governator“: Auf der Kinoleinwand, in der Politik und im Leben gibt Arnold Schwarzenegger stets den starken Mann. Jetzt musste er sich einer Herzoperation unterziehen - und hat sich danach typisch zurückgemeldet.

Kann nach seiner Operation schon wieder Scherzen: Arnold Schwarzenegger. Dieses Foto entstand allerdings noch vor dem Eingriff. Foto: JOHN MACDOUGALL/afp



Arnold Schwarzenegger ist in Los Angeles am Herzen operiert worden. Der Zustand des 70-Jährigen sei stabil, teilte sein Sprecher Daniel Ketchell im Anschluss via Kurznachrichtendienst Twitter mit. „Er ist wach und seine ersten Worte waren „Ich bin zurück“, er ist also guter Laune.“

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz wünschte dem aus Österreich stammenden Schauspieler und Politiker, den er als „Freund“ bezeichnete, gute Genesung und „viel Kraft nach seiner Herzoperation“. Er freue sich auf ein Wiedersehen in Wien im Mai. Im Internet meldeten sich besorgte Fans des Schauspielers, um ihm gute Besserung zu wünschen.

Der heute 70 Jahre alte frühere Gouverneur von Kalifornien war schon 1997 einmal am Herz operiert worden, als ihm eine Aortenklappe eingesetzt wurde. Diese habe nun planmäßig ersetzt werden müssen, teilte Schwarzeneggers Sprecher mit. Schwarzenegger hatte damals erklärt, der Eingriff habe nichts mit der Einnahme von Dopingmitteln in seiner Zeit als Bodybuilder zu tun, die er freimütig eingeräumt hatte. Auch mindestens zwei Motorrad-Unfälle hat Schwarzenegger schon überstanden.

Bilderstrecke zum Thema 70 Jahre Arnold Schwarzenegger: Vom Bodybuilder zum "Governator" Als Bodybuilder hatte der Polizistensohn aus der österreichischen Provinz einst seine Weltkarriere begonnen. Conan und Terminator sind jedoch Geschichte: inzwischen hat Schwarzenegger eine künstliche Hüfte und eine neue Herzklappe - ist aber trotzdem noch unermüdlich unterwegs.



Der 1947 in der Steiermark in ärmlichen Verhältnissen geborene Polizistensohn hatte schon als Teenager mit dem Bodybuilding angefangen und sich bis zum „Mister Universum“ hochgekämpft. Mit „Conan, der Barbar“ begann er 1982 dann eine Schauspielkarriere.

Von 2003 bis 2011 war er Gouverneur des „Sonnenstaates“ Kalifornien, danach ging er wieder vor die Kamera. Seine Ehe mit der Kennedy-Nichte Maria Shriver zerbrach vor einigen Jahren. Das Paar hat vier Kinder. Zuletzt machte Schwarzenegger mit offener Kritik vor allem an der Umweltpolitik von US-Präsident Donald Trump Schlagzeilen.

