Schweiz: Hummer dürfen nur noch betäubt in Kochtopf

Ein Sieg für den Tierschutz und gegen Quälerei - Weitere Maßnahmen - vor 2 Stunden

ZÜRICH - Die Schweizer Regierung hat neue Maßnahmen zum Tierschutz beschlossen. Ab dem 1. März dürfen Panzerkrebse wie Hummer nicht mehr ohne Betäubung durch siedendes Wasser getötet werden. Zudem dürfen sie nicht in Eis transportiert werden.

Manch einer muss nun wegen den neuen Maßnahmen in der Schweiz auf seinen Hummer zum Dinner verzichten. © Ursula Düren/dpa



Panzerkrebse wie Hummer dürfen in der Schweiz ab 1. März nicht mehr auf Eis oder in Eiswasser transportiert werden. Dadurch könne die Delikatesse knapp werden, meinte der Gastronomieverband GastroSuisse am Donnerstag. Die Regierung hatte am Mittwoch neue Tierschutzmaßnahmen verkündet. Danach dürfen Panzerkrebse auch nicht mehr lebend in siedendes Wasser getaucht werden. Sie müssen vor dem Töten betäubt werden. Nach der deutschen Tierschutzverordnung dürfen Krebstiere, Schnecken und Muscheln in stark kochendem Wasser getötet werden.

"Es wäre für die Spitzengastronomie und ihre Gäste sehr bedauerlich, wenn Lieferengpässe entstünden, zumal die Umstellung sehr schnell erfolgt", schrieb die Geschäftsleitung von GastroSuisse auf Anfrage. "Je nach Ausmaß der nötigen Nachrüstung bei Technologie und Geräten - bei den Lieferanten bis in die Küchen – ist zudem zu befürchten, dass sich das Produkt zusätzlich verteuern könnte." GastroSuisse hat etwa 20.000 Mitglieder und vertritt rund 2.500 Schweizer Hotels.

