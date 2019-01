Schwingerclub und Mittelfingerstunk: Tag 15 im Dschungel

Bob-Olympiasiegerin Sandra kommen die Tränen am Dschungeltelefon hoch - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Die Fassaden der Bewohner fallen, die Camper schreien sich an, Mittelfinger werden gezeigt - es eskaliert mal wieder im Dschungelcamp! Dazu kommt eine schlechte Ausbeute bei der Dschungelprüfung, an der alle verbliebenen Stars teilnehmen durften. Und am Ende steht die Entscheidung an, wer ins Finale darf - hier kommen alle wichtigen Infos zu Tag 15.

Bilderstrecke zum Thema Fetzen fliegen und Tränen fallen: So war der Dschungel-Tag 15 Am 15. Tag im australischen Dschungel durfte die komplette Besetzung an der Prüfung "Schwingerclub" teilnehmen. Ein bescheidenes Ergebnis lässt das Fass noch auf dem Rückweg ins Camp überlaufen und die Fetzen fliegen! Sandra erkennt Bastians "wahres" Gesicht und teilt aus. Bei der bisher so taffen Bob-Olympiasiegerin kommen im Dschungeltelefon Erinnerungen hoch, die ihr die Tränen ins Gesicht treiben - doch sehen Sie selbst.



eli