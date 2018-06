Sensation im Mittelmeer: Erste Hai-Sichtung nach 30 Jahren

Forscher haben ihre "historische Sichtung" sogleich auf Facebook verbreitet - vor 1 Stunde

PALMA/CABRERA - In der Nähe der Baleareninsel Cabrera ist am Donnerstag nach Angaben von Meeresbiologen ein Weißer Hai gesichtet worden - zum ersten Mal seit Jahrzehnten in dieser Region des Mittelmeers.

Der Anblick eines Weißen Hais im Indischen Ozean ist für Forscher nicht so ungewöhnlich wie die Entdeckung nahe der Balearen. Nach über 30 Jahren wurde dort ein Exemplar gesichtet. © Helmut Fohringer/Archiv (dpa)



Die Sichtung teilte das spanische Meeresforschungszentrum Alnitak unter Leitung des Biologen Ricardo Sagarminaga van Buiten auf seiner Facebook-Seite mit. Die Tierschützer sind derzeit auf einer wissenschaftlichen Expedition nahe der Balearen.

"In den vergangenen Jahren gab es mögliche Sichtungen, die nicht bestätigt wurden, und verschiedene Gerüchte, aber dies ist die erste wissenschaftliche Bestätigung für die Präsenz eines Weißen Haies in spanischen Gewässern seit mindestens 30 Jahren", hieß es. Das mächtige Tier sei von zehn Besatzungsmitgliedern aus fünf Ländern gesehen, fotografiert und gefilmt worden.

Die Zeitung Diario de Mallorca sprach von einer "historischen Sichtung". Cabrera ist eine der kleineren Balearen-Inseln. Sie ist nur knapp 16 Quadratkilometer groß und liegt südlich von Mallorca. Von dort fahren auch Ausflugsboote nach Cabrera.

dpa