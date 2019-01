Sex auf offener Straße: Tourist muss 200 Euro Strafe zahlen

Deutscher hatte winterliches Stelldichein an Hauswand in Riga - vor 27 Minuten

RIGA - Wegen eines Liebesakts auf offener Straße sind ein deutscher Tourist und seine russische Begleitung in Lettland mit einer Geldbuße von je 200 Euro bestraft worden. Das Paar vergnügte sich in der Nacht zum Freitag bei winterlichen Temperaturen an einer Hauswand der Altstadt von Riga.

Eine Kamera zeichnete das kurze Liebesspiel an einer Hauswand in Riga auf. Die Polizei fackelte nicht lange und stoppte das amouröse Abenteuer schnell. Foto: Screenshot Polizeivideo



Die beiden sind auf einem Überwachungsvideo, das die städtische Polizei veröffentlichte, in eindeutiger Pose zu sehen. Nur kurze Zeit später rückten die Beamten an und beendeten das winterliche Stelldichein. Das Paar versuchte noch zu flüchten, allerdings hielten die Polizisten den Deutschen und seine Partnerin nach wenigen Metern fest. Der Polizei zufolge gaben die beiden an, dass sie Sex an einem extremen Ort haben wollten. Das kam ihnen allerdings teuer zu stehen.

dpa/evo