Shisha-Bar stellt lebendige Löwin hinter Glas aus

Das "Mevzoo" unterhält seine Gäste außerdem mit einem Krokodil und Flamingos - vor 40 Minuten

ISTANBUL - Dinner mit Ausblick: Die Art, wie eine Shisha-Bar in Istanbul dieses Motto umsetzt, grenzt an Tierquälerei. Eine lebendige Löwin wird dort in einem schmalen Glaskasten, in dem sie die Gäste beobachten können, gehalten.

Die Löwin, die laut des Instagram-Accounts der Shisha-Bar "Khaleesi" heißt, wird in einem schmalen Glaskasten zur Schau gestellt. Jetzt revoltiert das Netz. © Screenshot/Instagram



Die Löwin, die laut des Instagram-Accounts der Shisha-Bar "Khaleesi" heißt, wird in einem schmalen Glaskasten zur Schau gestellt. Jetzt revoltiert das Netz. Foto: Screenshot/Instagram



Das Mädchen lacht, der junge Löwe verfolgt sie: Ein Video aus einer Shisha-Bar in Istanbul schockiert zur Zeit das Netz. Denn es zeigt unschöne Bilder: In dem Café "Mevzoo" ist eine junge Löwin in einem schmalen Glaskasten eingepfercht. Offenbar soll sie zur Belustigung der Gäste beitragen, indem sie in ihrem gläsernen Gefängnis an ihnen vorbeiläuft. Die Besucher können das Tier beobachten, während sie essen, trinken und Shisha rauchen.

Bilder auf Instagram und Pinterest zeigen, dass das Café neben der Löwin auch andere Wildtiere hält: Es gibt einen Ara, mehrere Flamingos, Schlangen, ein Pferd und sogar ein Krokodil in dem Gebäude.

In dem veröffentlichten Video läuft ein kleines Mädchen fröhlich um den Glaskasten herum, in dem die Löwin ihr unruhig folgt. Außer Luftlöcher bietet ihr ihr gläsernes Gefängnis keinerlei Komfort, sie ist dem Lärm des Restaurants und auch dem Rauch schutzlos ausgeliefert. "Khaleesi" heißt die Wildkatze, wie der Instagram-Account der Shisha-Bar verkündet. In einem anderen Video leckt sie hilflos über ein Luftloch, kratzt an der Glaswand, die sie gefangen hält.

Nachdem die Bilder im Internet auftauchten, ging eine Welle der Empörung durch das Netz. Zahlreiche Petitionen, beispielsweise auf Pinterest, fordern die Freilassung der Löwin. Die Internetseite des "Mevzoo" ist aktuell nicht mehr abrufbar.